إليسا ترفض الحرب في لبنان بهذه الصورة!

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن رفضها دخول لبنان في الحرب، رافعة شعار "لبنان لا يريد الحرب".

وشاركت إليسا الجمهور مجموعة صور للعاصمة اللبنانية بيروت، بين الماضي الأليم والحاضر، وعلقت على المنشور قائلة: "لبنان لا يريد الحرب، كي لا يتكرر الماضي".

يذكر أن إليسا شاركت في حفل عشاء، بحضور عدد كبير من النجوم، وذلك بمناسبة افتتاح موسم الرياض 2024، بدعوة من المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية. وأطلت إليسا ببدلة باللون الفضي اللامع من تصميم Paco Rabbane ويصل سعر البلايزر إلى 1559 دولار، أي ما يعادل 50 ألف جنيه مصري، ومعه بنطلون من نفس الخامة واللون، يصل سعره إلى 1290 دولار أميركي.

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