اليكم سبب تأجيل النسخة الجديدة من "الحلم العربي"..هذا ما كشفه مدحت العدل

ميرنا وليد - بيروت - تحدث السيناريست المصري مدحت العدل عن سبب تأجيل النسخة الجديدة من أوبريت "الحلم العربي"، قائلا: "تم تأجيل الأوبريت لاعتبارات ليها علاقة بالأوبرا وبرنامجها ولأني دعيت فنانين كتير يجوا يغنوا واتفقت مع ممثلين منهم الفنانة يسرا وحسين فهمي وليلى علوي، وأنا عايز المطربين كمان اللي هيغنوا، حصل لخبطة وأنا كنت في مهرجان الشارقة ومش عارف أتابع فتم التأجيل".
وأضاف: "هو مكنش مجرد أغنية هيبقى تبرع على الهواء وكذا قناة عربية بتبث في نفس التوقيت هنجمع تبرعات على حساب بنكي وهيبقى في تبرع بالدم في نفس التوقيت، إحنا شغلانتنا نصحي الوجدان، أنا ضد إلغاء أي تظاهرة فنية الحياة لا بد أن تستمر والعالم بيحترم بالفن، الناس بتعتبر أن لو عملنا مهرجان مش مهتم بالقضية ليه؟".
وجاء كلام مدحت العدل في برنامج "مساء الإمارات" عبر قناة "الظفرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد العزيز أحمد.
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