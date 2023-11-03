سيلينا غوميز غاضبة وتتخذ هذا القرار المفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - بعد تلقيها الإنتقادات بسبب عدم تعاطفها مع غز ة ، قررت الممثلة العالمية سيلينا غوميز ان تغلق صفحتها الخاصة، بعد قرارها بالإبتعاد عن مواقع التواصل مؤخرا، قائلة: "لقد طفح الكيل سأحذف انستغرام.
. لا أدعم كل ما يحدث الآن!".
وكانت عبّرت غوميز عن الشعور المرعب الذي ينتابها عند رؤيتها مشاهد من الحرب، قائلة: "لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم. إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة هو أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد".
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