تفاصيل وموعد حفل فرقة المولوية المصرية بدار الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة المولوية المصرية، لتقديم حفل صوفي بقياده منشدها عامر التوني، علي مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 9 نوفمبر.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل مزيجا فنيا يعد أحد ألوان التراث المصري، حيث يجمع رقصة التنورة الشهيرة مع الإنشاد الديني والابتهالات .

وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية "، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".

معلومات عن فرقة المولوية المصرية

يشار إلى أن المولوية، فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني، وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش.

وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة .