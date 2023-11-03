أحلام ترد على اللبناني وئام وهاب بعد تطاوله وتهديده للحكام العرب

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على الوزير اللبناني السابق وئام وهاب، بعد تطاوله على الحكام العرب، وتهديده لهم بتخريب بلادهم في حال عدم دفعهم تكلفة إعادة إعمار لبنان في حال نشوب حرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت أحلام في تغريدة على حسابها على منصة “إكس”: “عندما تريد أن تتحدث عن حكامنا، الذين هم أسيادك وتاج رأسك، يجب عليك أن تضع يدك على رأسك، وإلا ستكسر رقبتك وساقيك وعظامك أيها الحشرة. إن الذين يريدون إعادة إعمار لبنان هم اللصوص الذين دمروها وسرقوها من أجل بناء قصرك. إذا ظهر العيب من أهل العيب، فلا يسمى عيبًا، خاصةً عندما يكون كبيرًا جدًا.”

وأضافت: “حكام الخليج هم أسياد، لقد حافظوا على شعوبهم، قدمنا لهم التقدير والولاء، وقدموا لنا العيشة الكريمة أيها الحثالة المجتمع.”

واختتمت تغريدتها قائلة: “لقد حصلت على صنف مغشوش، والخليج بناه الرجال الأشراف الأكرماء أيها النكرة، انتهى.” شاهد أيضاً: بالفيديو: وزير لبناني سابق يتطاول على الحكام العرب ويثير الجدل مغردون يفتحون النار على اللبناني وئام وهاب بعد تطاوله وتهديده للحكام العرب

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