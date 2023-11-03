الأوبرا تستضيف حفلين للعازف ميجيل تاراباجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن استضافتها حفلين تحت عنوان الجيتار في إسبانيا، للعازف ميجيل تاراباجا.

يُقام الحفل الأول في الثامنة مساء الأحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ومساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم المؤلفات الإسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو، متتابعة لـ مانويل بونس، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس إلى هافانا لـ انخيل باريوس، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا .

يذكر أن الإسباني ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل على العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي الملكي للموسيقى في مدريد عام 1990 وغيرها .