بعد أسبوعين من طرحه.. تعرف على إيرادات "الخميس اللي جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقبلت دور العرض السينمائي فيلم "الخميس اللي جاي" 18 أكتوبر الماضي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في 15 يوما إيرادات وصلت لـ 2 مليون و177 ألفا و724 جنيها.

كانت شركة سيزون للإنتاج الفني المنتجة للفيلم ألغت العرض الخاص في مصر وباقي الدول العربية؛ تضامنا مع أحداث غزة.

"الخميس اللي جاي" من إنتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي، بطولة النجوم عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد، إخراج حسن صالح وتأليف نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.