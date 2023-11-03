شكرا لقرائتكم خبر عن باقة من أعمال بليغ حمدى على مسرح أوبرا دمنهور.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية، حفل موسيقى عربية، تحت عنوان باقة من أعمال بليغ حمدي، على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، اليوم الجمعة، وتحييها الفرقة الموسيقي بمشاركة المطربين محمد حسن وغادة آدم.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي التي تعاون خلالها مع كبار المطربين، وساهمت في تشكيل جزء من تاريخ الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.

ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من ألحان الموسيقار بليغ حمدي التي قدمها لكبار المطربين، ومنها: "يمكن على باله حبيبي، عاشقة وغلبانة، الحب اللي كان، وخسارة، زي الهوى، طاير ياهوا، مغرم صبابة، الخيزرانه، أنساك، حب إيه".



