عائشة بن أحمد تظهر على بوستر حكاية "روحي فيك"

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أحمد عبد العاطى بوسترًا تشويقيًا لحكاية "روحى فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب وذلك تمهيدًا لبدء عرضها على قناة ON بعد غدٍ الأحد الساعة 8 مساءً، وتصدرت عائشة بن أحمد البوستر وظهرت بظهرها أمام مرآه قديمة، وفى الاسفل توجد آثار دماء.

حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى.

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12.30 ظهراً، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.



روحي فيك هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكايات "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، و "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدي وهاني عادل.