هكذا نعى هاني شاكر الشاعر محمد القصاص

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ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان لمصري هاني شاكر الشاعر المصري محمد القصاص الذي توفي يوم أمس، حيث نشر صورة للقصاص على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"أتقدم بخالص العزاء إلى الأسرة الفنية في وفاة الشاعر الكبير محمد القصاص، وخالص العزاء لأسرته ومحبيه ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".
الشاعر الغنائي محمد القصاص، غنى من كلماته، نخبة من نجوم الأغنية، منهم الراحل أحمد منيب "مفيناش من خوف"، و هاني شاكر "علي الضحكاية" و "حبين"، وراغب علامة " اه يا ليل"، و هشام عباس " من طفولتي"، و علي الحجار "ماليش في البعد"، وحميد الشاعري " حني يا غربة"، وحسن الاسمر "إبن القمر"، و إيهاب توفيق "إكمني"وغيرهم.
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