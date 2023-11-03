نعيم الحمصي يجمع هؤلاء الأبطال في عمل واحد في رمضان 2024

ميرنا وليد - بيروت - يواصل المخرج السوري نعيم الحمصي جهوده في تصوير مشاهد مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "ثمن الخيانة".

المسلسل من تأليفه الخاص وإشراف وسام عزام.

يتميز هذا العمل بتصنيفه كدراما اجتماعية بوليسية، ولا يخلو من اللمسات الكوميدية السوداء المثيرة. يتألف المسلسل من 30 حلقة مشوقة ومثيرة.

وتجمع قائمة النجوم المشاركين في العمل مجموعة متنوعة من نجوم الدراما، بما في ذلك سعد مينا، ورنا الأبيض، وعامر علي، وأمانة والي، ودانا جبر، وجمال العلي، وعلا باشا، وحيدر أحمد، وحمادة سليم، وغسان عزب، ورائد مشرف، ولين برازي، وطارق نخلة، وشروق البني، وغدير عمر، وآنا السيد، إضافة إلى نجوم آخرين. ومن المشاركات الخاصة في العمل، سيكون الممثل اللبناني آلان الزعبي.

تجري عمليات التصوير حاليًا في مدينة دمشق، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للعرض في شهر رمضان المبارك لعام 2024.

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