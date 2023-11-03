إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إيمي طلعت زكريا ابنة الممثل الراحل طلعت زكريا عدة صور جديدة لها وظهرت بإطلالة جميلة مرتدية ملابس كاجول ووضعت ميك اب خفيف أبرز جمال وجهها وتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها.

ومن ناحية اخرى انتهت إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل "بلا فلتر"، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه قريبًا.

وقالت إيمي ، إنه لفت نظرها فى البداية عند قراءة هذا الورق فأعجبها بشدة فتشكل حسها الفني له سريعًا لتؤكد: بأنها وافقت على تقديمه لما يتناول حبكة كوميدية بحته، تشير إلى رائحة زمن الفن الجميل مستحدثة بلمسة شبابية تتماشى مع هذا الجيل الحالي. وأضافت إيمي أيضًا بأن تمتاز حبكه هذا الأسكتش الكوميدي بنمط الكوميديا السوداء، حيث يتناول مواضيع هامة فمنها المؤلم والمعقد وغيرها من الأحداث ولكنه يطرح فى إطار كوميدي بحت.

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