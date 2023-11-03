شريهان تستمر بدعمها لفلسطين .. بآية قرآنية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية شريهان على حسابها وكتبت: " بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ صدق الله العظيم" .

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وتابعت شريهان: اللّهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تربط على قلوب أهلنا في فلسطين وأن تمدهم بمددٍ من عندك يغنيهم عمن سواك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيئ قدير ..

واضافت: الله إسمه السلام، العدل، الحق، الْحَكَم، الْمُنْتَقِمُ هو الذي يقصم ظهور الطغاة، ويشدد العقوبة على العصاة، وذلك بعد الإعذار والإنذار

واختتمت: الكيان الصهيوني المستبد الظالم القاتل الكاذب الإرهابي النازي المحتل بإذن الله تعالى إلى زوال.