صناع " the Goat " يتبرعون بإيرادات الفيلم لأهالي فلسطين

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ميرنا وليد - بيروت - قرر فريق عمل فيلم "The Goat" التبرع بإيرادات الفيلم في روما لمساعدة أطفال فلسطين عن طريق مؤسسة Action Aid
تدور أحداث فيلم "The Goat" حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.
الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو ، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، وخبير المكياج ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.
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