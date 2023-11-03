سيلينا غوميز تعلن اعتزالها السوشيال ميديا.. والسر فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة العالمية سيلينا غوميز، اعتزالها السوشيال ميديا، وذلك بسبب أحداث الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

ونشرت النجمة سيلينا غوميز عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام " وكتبت سيلينا جوميز :" أنا سآخذ استراحة، وأحذف حسابي على انستجرام.. أنا انتهيت... أنا لا أؤيد أيًا مما يحدث "

نبذة عنسيلينا غوميز

‏ هي مواليد 22 يوليو 1992، مغنية وممثلة ومنتجة أمريكية، ولدت سيلينا في غراند براري، بولاية تكساس،بدأت حياتها المهنية في التمثيل في المسلسل التلفزيوني للأطفال بارني والأصدقاء (2002-2004).

صعدت إلى الشهرة في سن المراهقة لتمثيلها دور أليكس روسو بجانب الممثل ديفيد هنري في المسلسل التلفزيوني ويزاردز أوف ويفرلي بليس (2007-2012) لقناة ديزني.

وإلى جانب مسيرتها التلفزيونية ظهرت غوميز في عدة أفلام أخرى كفيلم قصة لسندريلا أخرى (2008) مع الممثل الكندي درو سيلي، وفيلم ويزاردز أوف ويفرلي بليس (2009)، رامونا وبيزوس (2010) مع الممثلة الصغيرة جوي كينج، مونت كارلو (2011) ، إجازات الربيع (2012)، جيران 2: صعود نادي الفتيات (2016)، والميت لا يموت (2019) ، وأدت بصوتها شخصية (Mavis) في فيلم فندق ترانسيلفانيا (2012-2022).

وفي عام 2008 أصبحت أصغر سفير رسمي لليونيسيف، ثم حصلت على العديد من الجوائز ونالت لقب امرأة العام من مجلة بيلبورد 2017، حطمت أيضًا 15 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

صنفتها مجلة تايم عام 2020 كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. لديها عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وهي المغنية والممثلة الأكثر متابعة على انستغرام.

تشمل مشاريع غوميز الأخرى خطوط الماكياج والملابس وحقائب اليد والعطور.

عملت مع العديد من المنظمات الخيرية وعملت كسفيرة لليونيسف منذ سن 17 عامًا.