شاهد شيلاء سبت تظهر في أحد المولات برفقة 3 حراس

أثارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، الجدل بظهورها الأخير في أحد المولات التجارية، حيث كانت برفقة ثلاثة رجال أمن ذوي بنية جسدية ضخمة.

وقد فسّر البعض ظهور شيلاء سبت مع رجال الأمن بأنها تتعرض لتهديدات أو مضايقات، بينما رأى البعض الآخر أنها تتخذ هذه الخطوة من باب المبالغة في الحماية.

وفي وقت سابق، اشتبكت شيلاء سبت مع متابعيها على “تيك توك”، بسبب تكرار تعليقاتهم المتنمرة على سنها وعدم زواجها.