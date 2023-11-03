شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أنور يعود للعمل لدى محمد كيلاني بسبب صعوبة ظروفه فى "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل ورق التوت خلال الحلقتين الماضيتين العديد من الأحداث التشويقية، بدايتها كانت من حسن (خالد أنور) الذي قرر العودة مرة أخرى إلى العمل لدى باسم (محمد كيلاني)، بسبب الظروف الأسرية الصعبة التي يمر بها.

كما تحاول دليلة (أسماء جلال) بإقناع جدتها (سما إبراهيم)، بحرمانيه الختان، وضرورة ابتعادها عنه، كما تعرف سامية (ثراء جبيل)، اقتراب زوجة أخيها هند من أحد الشباب، بسبب افتقادها إلى الحنية بعد غياب زوجها عنها، وتهددها سامية بفضحها.



مسلسل ورق التوت

يتواصل عرض مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc حيث شهدت الحلقات الماضية تفاعلا من الجمهور مع أحداث الحلقات لاسيما بسبب القضايا الاجتماعية الهامة التي يناقشها العمل، إذ يتناول قضايا التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل، الاضطراب النفسي، وغيرها من القضايا المجتمعية في مصر بشكل درامى لا يخلو من التشويق.

ويطرح المسلسل هذه القضايا الاجتماعية الهامة والحساسة والتي تهم الشباب بشكل أكبر، من خلال شخصيات الأبطال، حيث إن لكل بطل قصة مختلفة عن الآخر ولكن الرابط بينهم هو الرغبة في التمثيل، وتكشف الأحداث قصة كل شخص ومعاناته من شيء ما سواء في شخصيته أو ما عائلته أو أمور أخرى، إضافة إلى دمخ قصص أخرى اجتماعية ورومانسية خلال الخطوط الدرامية للمسلسل.

"ورق التوت" تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.