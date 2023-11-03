بالصورة- ملكة جمال لبنان 2016 تعثر على هذا الحيوان الصغير جداً

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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت ملكة جمال لبنان 2016 ساندي تابت أنها عثرت على سلحفاة، وسألت متابعيها: "ماذا يعني أن تجد سلحفاة صغيرة إلى هذه الدرجة؟
وبدت ساندي سعيدة جداً بوجود هذه السلحفاة.
يذكر أن ساندي تابت لطالما لفتت الأنظار بنعومة ملامحها وذكائها، إلا أنها، وبعد مرور 7 سنوات على انتخابها، تغيرت كثيراً من ناحية الشكل، إذ أصبح أجمل، وذلك لأن ملامحها نضجت، وهي اليوم سيدة أعمال، ولها علامتها التجارية الخاصة في مجال المجوهرات، الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً، كما أنها ناشطة على صفحاتها الخاصة، وتتواصل مع متابعيها بإستمرار.
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