ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية أيتن عامر أنظار الجمهور بإطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص، حيث ظهر بلوك كاجوال بسيط إرتدت فيه توب باللون الأسود مع نظارات شمسية على وجهها وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ما جعل الجمهور يتفاعل معها من خلال التعليقات مشيرين إلى حبهم لها.
وفي وقت سابق، وجهت الفنانة المصرية أيتن عامر على حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص المصورة، نقداً قاسياً وجريئاً، قائلة: "يا صديقي الأبيض إنك تعبث مع الجيل الخطأ... جيل لا يستقبل الحقائق من جريدة الأخبار على أعتاب أبوابه... إنه الجيل الذي إذا رأى صورة حية أمام عينيه يتعقّب مصدرها وصحتها ومخططها... جيل يحرّكه الوعي والفن والإنسانية مهما حاولت السيطرة عليه يا عجوز يا بائس يا محتل يا مختل".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بلوك رائع..أيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.