ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة المصرية هالة صدقي بمواطنها الإعلامي المصري باسم يوسف بعد لقائه مع الإعلامي البريطاني بريس مورجان، للمرة الثانية للحديث عن القضية الفلسطينية.



ونشرت هالة صدقي صورة لباسم يوسف من اللقاء وعلقت قائلة: "بالرغم من إعجابي الشديد بك واختلافي معك في بعض آرائك إلا أن أرسل لك الآن كل التقدير والاحترام، لأنك وصلت حالنا للعالم الغربي بدون مبالغة".

وأضافت: "باسم يوسف كشفت كذب وادعاءات الإعلام الغربي الكاذب، والذي كنا جميعًا نلجأ لإعلامهم لنصل للحقائق وفي قضية خاصة بنا وهي قضية غزة اكتشفنا كذبهم الصارخ".

وشكرت هالة صدقي الإعلامي باسم يوسف قائلة: "شكرًا لباسم يوسف، كنت نموذج رائع لتوصيل صوتنا، أتمنى أي تقدم لأهالينا المتبقين في غزة".

وعرضت الحلقة المنتظرة لمقدم البرامج الساخر باسم يوسف مع الإعلامي الإنغليزي بيرس مورغان مساء الأربعاء الأول من تشرين الثاني الجاري للحديث عن القضية الفلسطينية.

وقال باسم يوسف لـ بيرس مورغان: "هناك شعور في السرق الأوسط أن الغرب لا ينظر لنا على أننا متساوون، فقررت اللجوء إلى الآلات، وسألت ChatGPT: "هل تستحق إسرائيل أن تكون حرة؟" وكانت الإجابة "نعم، إسرائيل تستحق الحرية مثل الجميع""، "عندما سألت الذكاء الاصطناعي إذا كانت تستحق فلسطين أن تكون حرة، رد "إنه أمر معقد وموضوع شائك".