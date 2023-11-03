ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عدة صور جديدة، وظهرت غادة بإطلالة متميزة، ووضعت ميك اب هادئ أبرز جمال وجهها ووتركت خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها، ووجهت غادة عبد الرازق رسالة لـ متابعيها خلال خاصية الحالة.

وكتبت غادة عبد الرازق:"كن حذرا فالعقرب الذي لدغك في يوم من الأيام لن يغيرة القدر ليصبح حمامة سلام".

ونشرت ، صورة في منشور، لطفل فلسطيني يحمل علم فلسطين، مع طفل إسرائيلي بالزي اليهودي ما جعل جمهورها ينتفض ويغضب، ويطالبها بحذف هذه الصورة.

وجاءت التعليقات على منشور غادة عبد الرازق، كما يلي: "امسحي الصورة الاخيرة يا فنانة"، "دس السم فالعسل"، "شفت الصورة الاخيرة مسحت كل ما كان قبلها".

كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.