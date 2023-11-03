"طه حسين الإنسان والمشروع" لقاء حوارى بثقافة أسوان

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عبر قصر ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، لقاءً حواريًا للناقد صبرى حافظ أستاذ الأدب العربى، عن كتاب "طه حسين الإنسان والمشروع"، أداره الاعلامى والشاعر أشرف جابر و بحضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة اسوان والكاتب أحمد أبو خنيجر و عدد كبير من أدباء وشعراء أسوان.

صبرى حافظ فى سطور

صبرى حافظ هو أستاذ اللغة العربية المعاصرة والأدب المقارن فى جامعة لندن، عمل رئيس تحرير مجلة الكلمة الإلكترونية، حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع بامتياز مع مرتبة الشرف، جامعة القاهرة ١٩٦٢، ماجستير فى النقد والأدب .

قدم حافظ سيرة ذاتية لطه حسين ونضالاته ضد الاستعمار والسلطة، وتحدث عن كتاب "الأيام" الذى كتبت به وقائع حياته، وأنه تناول فى كتابه طه حسين الانسان من جانب، و رصد مشروعه من جانب أخر.

وأشار حافظ إلى أن طه حسين عاش طوال حياته المليئة بالمعارك الفكرية والثقافية، و في الكثير من المشاكل نتيجة أفكاره الجريئة، وعن إسلاميات طه حسين أشار فى كتاباته إلى دور القرآن في المحافظة على اللسان العربى، وبراعته فى النظم وأسلوبه في أداء المعنى، وتمتعه بالبلاغة والبيان بما يجعل فى المستمع أثرا باقيا.

جاء اللقاء استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بذكرى رحيل "طه حسين"، حيث أصدرت الهيئة في معرض الكتاب العام الماضي في دورته ٥٤ ، عشرين عنوانا لعميد الأدب العربي، احتفت بهم و بالمشروع الفكري الكبير لطه حسين الذى حمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.

أجندة قصور الثقافة فى اسبوع

من ناحية أخرى تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 3 نوڤمبر وحتى الخميس المقبل 9 نوڤمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، من أبرز تلك الفعاليات إقامة فعاليات متنوعة للأطفال بمناسبة عيد الطفولة تتنوع ما بين الورش الفنية، المحاضرات واللقاءات التوعوية، والعروض الغنائية والاستعراضية، وذلك بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المحافظات. ومن الفعاليات حفل فني لأطفال مستشفى علاج سرطان الأطفال "57357"، وأنشطة متنوعة لأطفال المناطق الجديدة الآمنة بديل العشوائيات ومنها مدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وروضة السيدة زينب بالقاهرة، حرصا على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية من خلال تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن.

وتطلق قصور الثقافة أسبوعا ثقافيا لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يشهده قصر ثقافة الشلاتين يوم 8 نوفمبر الحالي، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والوصول بخدماتها للمحافظات الحدودية والنائية دعما لأبنائها.

ووفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا بعدد من المدارس بمحافظة البحيرة.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة من الفعاليات الأدبية، والأمسيات الشعرية، والورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم التظليل، رسم الطبيعة الصامتة، أساسيات البورتريه، إلى جانب ورش تعليم كتابة القصة، الموسيقى والغناء، وعمل تصميمات إعلانية.

وتضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول قضايا عدة منها مكافحة الإرهاب، التوعية بالاستحقاقات الانتخابية، التغيرات المناخية، تأثير العنف على المرأة، تطوير الذات، الصحة النفسية للمراهقين، وخطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وغيرها.