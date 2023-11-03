شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد المخرج خالد جلال.. جعل المسرح بمركز الإبداع قبلة المُبدعين بالعالم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ3 من نوفمبر مع عيد ميلاد أحد أهم المبدعين بمصر والعالم العربي، وهو المخرج خالد جلال الذى شهد بعينه الثاقبة وقدراته الإبداعية على اكتشاف موهوبين كٌثر يقدمهم على مدار 20 عامًا من داخل مسرح مركز الإبداع الذى لا تتعدى مساحته 30 مترًا وصفهم بأنها الأغلى فى مصر.



المخرج خالد جلال

30 مترًا فى مركز الإبداع مصدر أهم النجوم حاليًا

المخرج خالد جلال جعل مركز الإبداع قبلة لأهم المبدعين سواء ممن يحبون إثقال موهبتهم أو من يحب الاستفادة بمواهبه الجديدة من أهم الأسماء الفنية على الساحة وفقاً لما ذكره خالد جلال نفسه في تصريحات تليفزونية قال فيها إن المخرج يوسف شاهين وعادل إمام وحتى أهم الأسماء حرصوا على زيارة المركز.

خالد جلال وجملة "العرق بالتدريب يوفر الدم عند المعركة"

المخرج خالد جلال تطرق لسر إصراره الكبير فى العمل على درس تعلمه أثناء فترة خدمته فى الجيش من خلال جملة لا يزال سحرها فى ذهنه إلى الآن وهي "العرق بالتدريب يوفر الدم عند المعركة"، الجملة التى ألهمته فى تدريب وإثقال المواهب التى تتعلم عنده بأفضل شكل ما يجعل أى فنان يخرج من عنده قادراً على العمل بأصعب الظروف.

مقابلة يوسف شاهين صدفة غيرت مساره

كل ما سبق لا ينفى أن المخرج خالد جلال تغيرت حياته بالكامل أثناء دراسته بالجامعة حينما قابل المخرج يوسف شاهين صدفة وقال المخرج خالد جلال، عن ذلك إنّه بدأ مشواره الفني من مسرح الجامعة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتصور ذلك عندما التحق بالجامعة، فقد كانت اهتماماته أدبية في بداية حياته الجامعية.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية سابقة أنّه عندما التحق بجامعة القاهرة، رشّح له زملاؤه مسرحية في كلية الحقوق حتى يحضرها، وكان يشاهدها يوسف شاهين، لافتًا إلى أنه حضر المسرحية حتى يرى يوسف شاهين، وليس العرض.

وتابع أن هذه المسرحية كان يشارك فيها محمد هنيدي وخالد صالح وخالد الصاوي وعمرو عبدالجليل، وفي نهاية العرض، قال يوسف شاهين لعمرو عبدالجليل إنه سيكون بطل عمله الفني الجديد رغم أنه كان طالبا جامعياً، عندها سأل خالد جلال عن مسرح كلية التجارة، وعندما ذهب إلى هناك وجد بروفات لمسرحية يخرجها الفنان صلاح عبدالله وكتبها نادر صلاح الدين.

ويمثل فيها هاني رمزي وفتحي عبدالوهاب وكانوا طلاباً، وعمل معهم من المسرح الأول للجامعة حتى نهاية مرحلة تعليمه الجامعي، حيث أخرج في مسرح كلية التجارة وأخرج لمنتخب جامعة القاهرة، ومثّل في مسرح كلية التجارة ومنتخب جامعة القاهرة.