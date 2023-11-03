شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز عن شخصية عبد الغنى فى صوت وصورة: فرصة ثانية ليا لتصحيح مسارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان وليد فواز عن سعادته بردود الفعل الكبيرة التي أتته عن مسلسل صوت وصورة قائلاً: في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "لم أكن أتوقع نهائيًا ردود الفعل الكبيرة على شخصية عبد الغني خلال أحداث العمل، خاصة على السوشيال ميديا أو في الشارع العادي، حتي رأيت الكثيرين يعتبرون ذلك بمثابة عودة ليا".

وأضاف وليد فواز عن ذلك: "أعتبر شخصية عبد الغني نقلة كبيرة لي ومنحتني فرصة ثانية لتصحيح مساري في مسيرتي الفنية، فإذا كنت قد تعطلت بسبب أخطاء مهنية أو حتي تأثرت سلبًا بأمور في حياتي الخاصة فقد جاءت تلك الشخصية فرصة لتصحيح المسار".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.