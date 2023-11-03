أحمد حاتم يخوض تجربة جديدة بالأفلام الوثائقية .. في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - يخوض الممثل المصري أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية من خلال فيلم "المنبر" الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي ، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية وسيعرض فقط على المنصات

يتناول فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

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