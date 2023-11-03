بالفيديو- أحمد الفيشاوي يستذكر والده الراحل فاروق الفيشاوي بهذه الكلمات المؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكر الفنان المصري أحمد الفيشاوي والده الراحل الممثل فاروق الفيشاوي بمشاهد قديمة من أعماله من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص، وعلق الفيشاوي قائلاً: "والدي وأفضل صديق ونجم أسطوري محبوب من الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله".
وفي وقت سابق، تفاعل عدد كبير من المتابعين على صور نشرها الممثل المصري أحمد الفيشاوي من كواليس تصوير مشاهده في فيلم "السيستم".
وظهر الفيشاوي في الصورة برفقة الفنانة السورية نسرين طافش التي تشاركه في العمل، وعلّق قائلاً: "التصوير مع الجميلة داخليا نسرين طافش، فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري".
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