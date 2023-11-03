حسام الأمير فنان: أسعى لرسم البسمة على وجوه المواطنين "صورة حلوة"

ياسر رشاد - القاهرة - حسام الأمير أحد شخصيات مؤثره يعتبر التصوير فن يشبه الـرسم وجـماله، إذ يعتمد على الـدقة والـمهارة في تقديم الـتفاصيل والـسرعة في اقتِناص اللحظة المُناسبة لالتقاط الـصورة، في ذات السياق أوضح الـمُصور حسام الأمير، أنه عُرض كصانع المحتوى بإحدى الملتقيات مجموعة صـور تضاهي الـطبيعة في جمالها ورونقها، لإبراز جمال الـسياحة بإطلالة أفضل وكأن ما يحمله بيده هى ببراعه وليست كاميـرا، مهما بلغت جودتها فى النهاية تعكس الصورة الحقيقة ليس أكثر، فبعد أن تحول الـتصوير إلى أسلـوب حياة فى مصر، وأصبح الـمصورون يمتلكون قدرات هائلة على "التقاط صورة حلوة جداً"، ولكن تظل بعض الأحـلام غير قابلة للتحقيق، وعلى الرغم من ذلك يسمعها المصورين يومياً.

أكد حسام الأمير أهمية صُنع محتوى عربي مؤثر، بحيث لا يحرم الجمهور العربي من غير المتحدثين باللغات الأجنبية من المحتوى الجيد، موضحاً أن إنتاج مواد إعلامية تركز على أصالة الفكرة وجودة الإعداد هو ما يضمن تحقيق الانتشار لصانـع الـمحتوى أكبر صورة ممكنة.

وأضاف حسام الأمير أنه يسعي دائماً لتقديم طاقات إيجابية ومحـتويات فكـاهية للمشاهدين كمساعدة منه لهم في الخروج مما يواجهونه من مشكلات وأزمات في حياتهم اليومية، ودائما ما يسعى عبر مقاطعه المصورة لرسم الضحكة والبسمة على وجوه مشاهديه.