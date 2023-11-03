محمد سلام يحسم جدل علاقته بـ سبيرو سباتس .. «خاص»

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد تعاقد الفنان محمد سلام على حملة إعلانية لشركة «سبيرو سباتس» المصرية مقابل مبلغ مالي ضخم يقدر بملايين الجنيهات.

ونفى محمد سلام خلال تصريح خاص لـ«بوابة الخليج 365 الإلكترونية» ما تُدُووِل في الساعات الأخيرة حول تعاقده مع شركة "سبيرو سباتس" لحملة إعلانية قادمة، مؤكدًا أنها مجرد شائعة ليس إلا، إنه لم يتعاقد في الحملة الإعلانية على الإطلاق، مشيرا إلى أن الصورة المتداولة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي فوتوشوب وليست حقيقية".

محمد سلام

محمد سلام "الإنسان" يشغل جمهور السوشيال ميديا

محمد سلام، شغل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، بعد الموقف الإنساني الذي اتخذه تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذين تسفك دماؤهم على مدار الساعة خلال الهجمات الصاروخية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي فوق رؤوس أهالي غزة.

وخرج محمد سلام في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معتذرًا عن مشاركته في عرض مسرحي يحمل اسم "زواج اصطناعي"، مقرر أن يعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال "سلام" خلال الفيديو: «السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر، هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وأرقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم».

وتابع «أنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكرة إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده».

واختتم محمد سلام، قائلًا: «كان عندي الموسم يتأجل أو يتلغى، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا».

محمد أنور - محمد سلام

انقسام الجمهور على موقف الفنان محمد سلام تجاه حرب غزة

لاقى فيديو محمد سلام، مساندة ودعمًا من الفنانين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما هاجم عدد آخر من المتابعين والنجوم ما فعله واصفينها «بالبروباجاندا»، وقال آخرون أن هذا رزق ولا علاقة له بالأحداث.

ووسط التأييد والانتقاد، تعاقد الفنان محمد أنور على بطولة المسرحية بعدما اعتذر "سلام"، وسافر متجهًا مع فريق العمل إلى المملكة العربية السعودية استعدادًا لعرضها.