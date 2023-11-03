أمير المصري ينافس على جائزة السينما المستقلة البريطانية.. والسبب InCamera

ياسر رشاد - القاهرة - وقع اختيار منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) على النجم المصري الشاب أمير المصري لينافس على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم In Camera.



وأعلن النجم أمير المصري خبر ترشحه للجائزة من خلال نشر بوست عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتب فيه :"‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA، خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل إحساسي به ثقيلاً جداً.



ويذكر أن النجم المصري العالمي أمير المصري قد نال ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني In Camera الذي كان العرض الأول له في "مهرجان كارلو في فاري" السينمائي الدولي بدورته الـ57 ضمن مسابقة Proxima.

وكان أمير المصري قد كشف عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، عن فوز فيلمه "In Camera" بجائزة أفضل فيلم أول في "مهرجان دينار السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية" في دورته الـ34.

ونشر أمير بوستر الفيلم وعلق عليه بالقول: "سعيد بحصول فيلم IN CAMERA على جائزة أفضل فيلم أول في مهرجان دينار السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية".

وتدور أحداث فيلم In Camera حول ممثل شاب يخوض عدداً من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة، ولكنه يواجَه بالرفض، حتى يقرر أن يأخذ على عاتقه رحلة البحث عن دور جديد يلعبه. والفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد، وهو بطولة: أمير المصري، نبهان رضوان، رورى فليك بيرن، وحسينة رجا

نبذة عن أمير المصري



أمير المصري، ممثل مصري، من مواليد 2اغسطس 1990,شارك في أول فيلم له مع الفنان محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعام 2008والثالث له مع الفنان الجديد محمدالزنونى، حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم في جوائز البافتا 2021.