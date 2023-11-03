مدحت العدل يكشف أسباب تأجيل تقديم أوبريت الحلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الكاتب مدحت العدل إن أوبريت الحلم العربي تم تأجيل إعادة تقديمه؛ لاعتبارات تتعلق ببرنامج الأوبرا الفني.

وأضاف العدل في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء الإمارات: "تم تأجيله لاعتبارات لها علاقة ببرنامج الأوبرا، ولأن الأوبريت يحتاج وجود ناس كتير تيجي تغني"، لافتا إلى قيامه بالاتفاق مع النجوم: يسرا، ليلى علوي وحسين فهمي.

وتابع "حصل لغبطة كنت في مهرجان الشارقة ومكنتش عارف أتابع فتم التأجيل، إحنا هنعمل تبرع على الهوا وقنوات عربية بتعرض في نفس التوقيت وهيكون فيه حساب بنكي للتبرع، إلى جانب التبرع بالدم في نفس اليوم".

جدير بالذكر أن أوبريت الحلم العربي سبق وتم تقديمه مرتين: الأولى، في نوفمبر 1996، في مهرجان حمل نفس الاسم، أقيم في أبو ظبي، وقام النجم حسين فهمي، بتقديم فقرات الحفل، وكتب الشاعر مدحت العدل، كلماتها، المكونة من 17 بيتا، في حين شارك بصياغة 3 أبيات باللهجة الخليجية، الكاتب الإماراتي سالم الخالدي، ووضع الألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وتولى التوزيع حميد الشاعري.

وفي عام 1998، ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي"، بمشاركة 21 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، وتم التسجيل في ستديو إم ساوند، تحت إشراف المنتج أحمد العريان، وتولى الإخراج طارق العريان.