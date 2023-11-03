مدحت العدل: أنا ضد إلغاء أي تظاهرة فنية والعالم كله يحترم الفن أكثر مننا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الكاتب الكبير مدحت العدل إنه ضد إلغاء أي تظاهرة فنية، مؤكدًا أن الحياة مستمرة، ويجب إقامة المهرجانات.

وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء الإمارات": "أنا ضد إلغاء أي تظاهرة فنية الحياة تستمر والمهرجانات تتعمل، لإن العالم كله يحترم الفن اكتر مننا، الناس معتقدة إن لو عملت مهرجان يعني غير مهتم بالقضية لا، ليه معملش مهرجان وادعم القضية وهكذا".

يُذكر أن عددًا من المهرجانات والحفلات الفنية تم تأجيلها بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع غزة والشعب الفلسطيني، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين جراء القصف المستمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف العدل: "أوبريت الحلم العربي تم تأجيل إعادة تقديمه لاعتبارات لها علاقة ببرنامج الأوبرا لأنه عايز ناس كتير تيجي تغني"، لافتا إلى قيامه بالاتفاق مع النجوم: يسرا، ليلى علوي وحسين فهمي.

وتابع "حصل لغبطة كنت في مهرجان الشارقة ومكنتش عارف أتابع فتم التأجيل، إحنا هنعمل تبرع على الهوا وقنوات عربية بتعرض في نفس التوقيت وهيكون فيه حساب بنكي للتبرع، إلى جانب التبرع بالدم في نفس اليوم".

جدير بالذكر أن أوبريت الحلم العربي سبق وتم تقديمه مرتين: الأولى، في نوفمبر 1996، في مهرجان حمل نفس الاسم، أقيم في أبو ظبي، وقام النجم حسين فهمي، بتقديم فقرات الحفل، وكتب الشاعر مدحت العدل، كلماتها، المكونة من 17 بيتا، في حين شارك بصياغة 3 أبيات باللهجة الخليجية، الكاتب الإماراتي سالم الخالدي، ووضع الألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وتولى التوزيع حميد الشاعري.

وفي عام 1998، ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي"، بمشاركة 21 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، وتم التسجيل في ستديو إم ساوند، تحت إشراف المنتج أحمد العريان، وتولى الإخراج طارق العريان.