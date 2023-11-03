جانا دياب عن تصاعد الأحداث في غزة: "حياة العرب مهمة مثل حياة اليهود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حثت الفنانة الشابة جانا عمرو دياب متابعيها بمشاهدة الجولة الثانية من حلقة الإعلامي الأمريكي، بيرس مورجان والتي استضاف خلالها باسم يوسف.

ونشرت "جانا" بوست عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعبرت خلاله عن غضبها من مواصلة قتل المدنيين في غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني منذ سنوات.

وعلقت "جانا" على الأحداث الراهنة قائلة: "دعوني أبدأ بأن أقول أنني لست سياسية ولست صحفية، ومع ذلك أنا إنسانة وكأنسانة أفهم الخطأ من الصواب، أصدقائي الفلسطينيين المذهلين وعائلتهم خلال سنوات من معرفتي بهم تواصلنا معًا لمعرفة ما يحدث في فلسطين لسنوات عده".

واستكملت: "كنت أجلس وأستمع وأعرف كل المعلومات وشعرت بالقهر لما يعانيه الشعب الفلسطيني لسنوات، والآن نحن هنا وأشاهد غزة يتم قصفها والأبرياء يتم قتلهم بسبب أزمة لم يتم حلها منذ 1948، ما يحدث في غزة هو خطأ وأقف مع كل المدنيين الذين قتلوا منذ عام 1948 وحتى 2023 منها يوم 7 أكتوبر، والمسؤولين عن كل ما يحدث هم من يتواجدون في السلطة".

مضيفة: "لست خائفة من أن أتحدث عن ما هو الصواب وما هو الخطأ، أنا مهتمة بشعبي وللشعوب جميعًا بشكل عام، ويؤلمني ما يقوم به الإعلام في تجسيد العرب، حياة العرب مهمة بقدر أهمية حياة اليهود، العرب ليسوا إرهابيين نحن نتسم بالعطف، الكرم والشغف نهتم بالناس الذين يستحقون أن نعتني بهم".

وتابعت: "احتلال فلسطين يجب أن يقف، هو من الأشياء الفظيعة التي حدثت بسبب تراكمات مؤسفة منذ عام 1948 وحتى 2023، موت الأرواح البريئة لا يجب أن تكون محل نقاش ولابد من عدم حدوثها".

وأنهت تعليقها قائلة: "سأترككم مع باسم يوسف عربي رائع يتسم بالذكاء والطيبة قال في حديثه مع بيرس مورجان (صدقني بيرس الأمر ليس كذلك الغرب لا ينظرون إلينا على قدم المساواة، حياة العرب مهمة كمثل حياة كل البشر لا يجب أن يكونوا أضرارًا ثانوية ولن نصمت".

ودعمت "جانا" القضية الفلسطينية ونددت بمواصلة الكيان الصهيوني قصف قطاع غزة واستشهاد الآلاف من الأسر والأطفال وقامت بنشر صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أدعو يومًا ما أن يستيقظ الأطفال على أصوات الطيور وليس القنابل"، كما قامت بنشر مقطع فيديو أوضحت خلاله محاولة الإعلام الغربي والصهيوني تشويه حقيقة ما يحدث في فلسطين.

وكشفت "جانا" مؤخرًا عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية لتعلن عن بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

يذكر أن آخر أغاني جانا دياب كانت بعنوان "So Stupid" ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها انستجرام.