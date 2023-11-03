حاتم صلاح يوجه الشكر لضيوف شرف مسلسل "على باب العمارة" بعد انتهاء عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه الفنان حاتم صلاح الشكر والتحية للأبطال المشاركين بمسلسل "على باب العمارة" والذي انتهى عرضه مؤخرًا ولاقي نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشر "حاتم" صور من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "شكرًا لكل أصحابي وأخواتي اللي نوروني وكانوا ضيوف شرف مسلسل على باب العمارة حقيقي شكرًا من كل قلبي انكوا كنتوا موجودين اضفتوا بهجة كبيرة للمسلسل".

وقام بتحية ضيوف الشرف:" رحمة أحمد فرج، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، شريف حسني، ياسر الطوبجي، وليد عبد الغني، محمد الرخ، محمود السيسي، محمد خليفة وأخيرًا الفنان الكبير أحمد أمين، حقيقي كانت هتبقي ناقصة كتير من غيركوا".

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار اجتماعي كوميدي حول "بواب" يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية من قبل ساكني إحدى البنايات، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم، ويشارك ببطولته كلًا من الفنان محمد محمود، ايه سماحة، غادة طلعت، محمد رضوان.

ومن أبرز الأعمال هذه الأعمال مسلسل "الكبير أوي ج7"، مسلسل "اللعبة ج3"، مسلسل "فاتن أمل حربي"، فيلم "شلبي"، ومسلسل "الصفارة" والذي عرض بموسم رمضان الماضي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان حاتم صلاح كانت بفيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبد العزيز والذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي وأصبح الفيلم هو الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.