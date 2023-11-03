نبيل الحلفاوي عن الكيان الصهيوني: "المجتمع الدولي عجز عن إيقاف عربدة فاقت الخيال"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

عبر الفنان نبيل الحلفاوي عن غضبه جراء تصاعد الأحداث في غزة ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاكه لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.

ونشر "الحلفاوي" تعليقًا على استفحال قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني و إبادته الجماعية لشعب كامل قائلا: استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك كل الأعراف والقوانين والمسلمات الإنسانية وتجاهل كل الحركات الشعبية العالمية لا ينسف فحسب كل المؤسسات الدولية ومواثيقها ومعاهداتها ومبررات وجودها".

وانهى تعليقه قائلا: "بل يفتح بابا واسعًا لترسيخ العنف والإرهاب كرد فعل وحيد لعجز المجتمع الدولي عن إيقاف عربدة فاقت كل الخيال".

ليقوم بعدها أحد متابعيه بالإشارة لمصطلح "ترسيخ العنف والإرهاب" وطالب منه توضيحه، ليعيد "الحلفاوي" نشر سؤاله ورد عليه قائلا: "يعني هيترد عليهم بنفس أسلوبهم وتصبح شريعة الغاب هي السائدة".

ويواصل الفنان نبيل الحلفاوي دعم القضية الفلسطينية رافضًا انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة قصفهم لغزة واستشهاد الآلاف من المدنيين بمختلف أنحاء القطاع.

كما كان للفنان نبيل الحلفاوي تعليقًا على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط حضور العديد من الرؤساء والملوك العرب للحديث عن تصاعد الموقف السياسي بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني.

وعلق قائلا: "مؤتمر اليوم كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية".

واستكمل: "ومحور الصراع التهجير القسري، الضوء الأحمر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.