المؤلف الأمريكي مايكل مور يدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المؤلف الأمريكي، مايكل مور على تصاعد الأحداث السياسية في فلسطين ومواصلة الكيان الصهيوني قصف قطاع غزة وسط استشهاد الآلاف من الأسر والأطفال.

ونشر "مور" صورة لتجمع عدد من المعترضين على الكيان الصهيوني في وقفة تضامنة مع الشعب الفلسطيني أقيمت خلال الأسبوع الماضي في محطة جراند سنترال بولاية نيويورك الأمريكية والتي أسفرت عن القبض على العديد منهم، وحملوا لافتات طالبوا خلالها بالحرية للشعب الفلسطيني منها "الفلسطينيين يجب أن يكونوا أحرار، الإسرائيليين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار".

وعلق مايكل مور على الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني قائلا: "أسبوع مضى، ذهبنا إلى محطة جراند سنترال وسط المئات من اليهود الذي يقيمون بمدينة نيويورك تم اعتقالهم بسبب محاولتهم نشر السلام مطالبين الجميع بوقف إطلاق النار في غزة".

واستكمل: "والوقفة أقيمت من قبل المجتمع اليهودي في نيويورك وكانت أكبر عمل من أعمال العصيان المدني في نيويورك منذ 20 عامًا".

ومن المعروف عن المؤلف الأمريكي، مايكل مور انتقاده دائمًا للسياسات الأمريكية ودافع عن الشرق الأوسط بأكثر من حدث منها مناهضته اجتياح القوات الأمريكية دولة العراق، وقام بإخراج العديد من الأفلام الوثائقية والتي كشف خلالها العديد من المؤامرات الأمريكية الصهيونية مما جعله يتعرض للعديد من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي ولكنه يواصل دائمًا التعليق وكشف أكاذيب الحكومة الأمريكية.

كما نشر "مور" مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية وأظهر مسيرة لعدد من المواطنين الأمريكان والذين حملوا العلم الفلسطيني مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة، كما هتفوا أن الاحتلال عليه الرحيل.

يذكر أن آخر أفلام مايكل مور كانت بالفيلم الوثائقي "Fahrenheit 11/9" عام 2018 والذي تطرق خلاله للعنف المسلح في أمريكا وانتقاده للسياسات الأمريكية.