شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يطرح أغنية "قاتلنى وجاى تقول لى شالوم" دعما لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلنى وجاى تقول لى شالوم" على اليوتيوب، وذلك دعما للشعب الفلسطيني، وتقول كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي بدون إثبات

وأدى مؤخرا أحمد شيبة عمرة لوالدته الراحلة، ونشر صورا من أمام الكعبة، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها: "لبيك اللهم عمرة عن أمي اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".