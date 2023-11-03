تراند اليوم : بالفيديو : الفنانة البحرينية هيفاء حسين تكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضها .. وتعلن بدء رحلة العلاج

صحيفة الخليج 365 : كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن بدئها رحلة العلاج من مرض يهددها بفقدان النطق.

بدأت العلاج

وقالت هيفاء حسين في فيديو متداول، إنها باشرت العلاج في مركز طبي في أبوظبي بالإمارات في رحلة تستمر 3 أسابيع، مضيفة " لن أقدر خلالها على الكلام إلا بصوت منخفض جداً وبطبقة قرار ما أقدر أبذل مجهود لأعلي صوتي".

زكام حاد

وأوضحت أنها شعرت بتعب في صوتها قبل 3 أشهر حين أُُصيبت بزكام حاد، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "حكاية لونا" في الأردن. وحين عودتها إلى البحرين، فقدت صوتها لمدة 10 أيام، ما دفعها إلى زيارة طبيب مختص أكّد لها تعب حبالها الصوتية وعضلات الفم، وطلب منها الذهاب إلى أخصائي نطق.