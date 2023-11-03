ليلى علوي تنافس بـ”آل شنب” في الموسم السينمائي الشتوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “آل شنب”، عرضه في دور السينما اعتباراً من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ليكون ثاني أفلام موسم الشتاء السينمائي بعد فيلم “بلموندو” للفنان حسن الرداد والذي سوف يطرح منتصف الشهر الجاري.

وكشف مصدر من الشركة المنتحة للفيلم لـ”لها” أن الشركة اتخذت هذا القرار بعد تأجيل “مهرجان الجونة السينمائي” حيث كان مُقرراً عرض الفيلم ضمن فاعليات المهرجان.

فيلم “آل شنب” هو بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري.

والفيلم من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، وتدور أحداثه في إطار عائلي لايت حول وفاة شخص من عائلة “شنب” بصورة مفاجئة، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الدفن والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وفي ظل التجمع العائلي الكبير المؤلف من أربع شقيقات وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.