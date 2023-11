بهذا الفيديو.. Jungkook عضو فرقة BTS يروّج لألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر عشاق الموسيقى الكورية وموسيقى الكي بوب طرح ألبوم المغني الكوري Jungkook عضو فرقة BTS الكورية والذي سيصدره بشكل منفرد في 3 نوفمبر الجاري.

ويأتي الألبوم الغنائي الجديد للمغني الكوري Jungkook بعنوان Golden، وكانت قد أعلنت وكالة “بيغ هيت ميوزيك” سابقا أن العمل المنتظر مألف من 11 أغنية، كما أضافت الوكالة من خلال بيان رسمي بأن جونغكوك سيكشف عن هويته ولونه الغنائي بهذا الألبوم.

وروّج Jungkook لألبوم Golden من خلال مقطع فيديو يضم مقاطع من بعض الأغنيات التي يتضمنها الألبوم وهي:

– 3D

– Closer to You

– “Seven” Explicit Version (feat. Latto)

– Standing Next to You

– Yes or No

– Please Don’t Change

– Hate You

– Somebody

– Too Sad to Dance

– Shot Glass of Tears

– “Seven” Clean Version (feat. Latto)

وفور إصدار البرومو الدعائي للألبوم، لاقى الفيديو انتشاراً كبيرًا وردود فعل واسعة من المعجبين والمتابعين الذين عبروا عن تشوقهم لصدور العمل.