فيلم تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour يتخطى الـ 200 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت إيرادات فيلم Taylor Swift: The Eras Tour للنجمة العالمية تايلور سويفت الـ200 مليون دولار عالمياً؛ إذ وصلت إلى 203 ملايين و44 ألف دولار في دُور العرض حول العالم، منذ طرحه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وجاءت الإيرادات 149 مليوناً و344 ألف دولار محلياً، و53 مليوناً و700 ألف دولار في دُور العرض حول العالم.

وتمكّن الفيلم الوثائقي الموسيقي Taylor Swift: The Eras Tour من الحصول على تقييم لافت جداً من موقع Rotten Tomatoes.

ووصل التقييم إلى 100% من قِبل 52 ناقداً عالمياً، و99% من قِبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد.

موقع Rotten Tomatoes متخصص في تجميع وعرض مراجعات الأفلام والبرامج التليفزيونية. يسمح الموقع للنقاد والمشاهدين بتقديم تقييمات وآراء حول الأفلام والبرامج التليفزيونية، وبناءً على هذه التقييمات والآراء، يقوم الموقع بحساب تصنيف الفيلم أو البرنامج التليفزيوني كـ”طازج” أو “فاسد”.

كما يقدّم الموقع ملخصات للأعمال الفنية، ومعلومات حول الفريق المشارك فيها، ويُعتبر مصدراً مهماً للتحقق من تصنيف الأفلام والبرامج التليفزيونية.

وكان الفيلم قد حقق إيرادات بلغت حوالي 126 مليون دولار في دُور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دُور العرض في أمريكا الشمالية وحدها.

أما الـ31 مليون دولار المتبقية؛ فجاءت متفرقة من العروض الدولية لـ”The Eras Tour”، التي أُقيمت في أكثر من 90 دولة ومنطقة، وبذلك تمكّن الفيلم من تحقيق أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ في أسبوعه الأول من العرض.