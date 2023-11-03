بالفيديو – محبو شاروخان يحتشدون أمام منزله للاحتفال بعيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل جمهور ومحبو الفنان الهندي شاروخان بعيد ميلاده بشكل لافت، إذ تجمع عدد كبير منهم أمام منزله في هذه المناسبة السعيدة.

وفي التفاصيل احتشد المئات من محبي الفنان شاروخان أمام منزله لساعات طويلة، حتى اضطر للخروج بنفسه لإلقاء التحية عليهم وإرسال قبلاته لهم، كما طلب منهم المغادرة بسبب تأخر الوقت حيث كانت قد تخطت الساعة الثانية عشر فجراً.

وكان قد وجه نجم السينما الهندية الشكر لمحبيه من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع “X – تويتر سابقًا” قال فيها: ” إنه أمر لا يصدق أن الكثير منكم يأتون ويهنئوني في وقت متأخر من الليل. وما أنا إلا مجرد ممثل. لا شيء يجعلني أكثر سعادة من حقيقة أنني أستطيع الترفيه عنكم قليلاً”.

وتابع شاروخان في تغريدته قائلًا: “أنا أعيش في حلم حبكم، أشكركم على السماح لي بالترفيه عنكم جميعا على الشاشة وخارجها”.

يُذكر أن العام الجاري 2023 قد شهد نجاحًا كبيرًا للنجم شاروخان من خلال طرح فيلميه السينمائيين Jawan وPathaan واللذان اجتاحا شباك التذاكر وحققا إيرادات سينمائية عالية في دور العرض السينمائية الهنية والعالمية أيضًا.

وكان قد أصدر شاروخان فيلمين منذ بدء عام 2023 ومن المنتظر أن يتم طرح ثالث فيلم له هذا العام وهو فيلم Dunki في 22 ديسمبر القادم، وجاءت استعادة شاروخان لنجوميته بعد أن توقف فترة عن الظهور في أي فيلم سينمائي؛ وكان آخر أفلامه هو فيلم Zero الذي صدر عام 2018.