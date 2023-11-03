أحمد الفيشاوي يكرّم والده الراحل بفيديو لمسيرته: “أفضل صديق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” يتناول مسيرة والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، وعبّر أحمد من خلاله عن محبته الكبيرة لوالده فوصفه بـ”أفضل صديق”، قائلاً: “والدي أفضل صديق ونجم أسطوري أحبه الجميع، لا أستطيع الانتظار حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله”.

وتفاعل عدد كبير من محبي أحمد ووالده الراحل النجم فاروق الفيشاوي حيث أكدوا أنه من الممثلين الذين لا تزال أعمالهم حاضرة في الذاكرة متمنين للراحل فاروق الفيشاوي الرحمة والمغفرة.

من جهة أخرى، وعلى الصعيد الفني كان النجم أحمد الفيشاوي قد كشف عن اسم شخصيته في فيلمه الجديد “السيستم”؛ وهي “وحيد الحكيم”.

وشارك الفيشاوي متابعيه، عبْر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، صورة له من كواليس الفيلم، ظهر من خلالها بملابس شخصية “وحيد الحكيم”، والتي يبدو أنها سوف تتعرض للعديد من المفاجآت، وأوضح ذلك في التعليق الذي أرفقه بالصورة، والذي جاء كالتالي: “يا ترى إيه اللي هيحصل لـ وحيد الحكيم في السيستم.. من تصوير اليوم”.

يُذكر أن فيلم “السيستم” بطولة: أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي.. ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداوي، وتصوير هيثم مصطفى.

كما شارك أحمد الفيشاوي متابعيه عبر “إنستغرام” صوراً تجمعه بالفنانة نسرين طافش التي تشاركه بطولة العمل، وذلك من كواليس تصوير الفيلم، معلقاً: “أثناء التصوير مع الجميلة من الداخل والخارج نسرين طافش، فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البندري، مع كوكبة من النجوم”.