بالفيديو - أحمد شيبة : "قاتلني وجاي تقول لي شالوم" ؟

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلني وجاي تقول لي شالوم" ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني، وتقول كلمات الأغنية: سلام بصاروخ ودبابة وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا في غابة وجاي تود وتقرب داخلي بكوم سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا داخلي بكونتير تطبيع وبتقولي إحنا ولاد عم يراجل خلي عندك دم قتلني وجي تقولي شالوم مفيش على الواطي أصلا لوم شالوم إزاي بدون إثبات وأدى مؤخرا أحمد شيبة عمرة لوالدته الراحلة، ونشر صورا من أمام الكعبة، عبر حسابه وكتب : "لبيك اللهم عمرة عن أمي اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

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