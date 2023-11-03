أغنية جديدة من محمد رحيم ومن كلمات تامر حسين دعماً لفلسطين

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشاعر والكاتب الغنائي والملحن المصري تامر حسين عبر حساب فيديو بأغنية جديدة من كلماته وعلق كاتباً : " حكاية إنسانية، كلمات تامر حسين، الحان وتوزيع وغناء صديقي المُبدع mohamedrahimofficial جيتار أوسو

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي :"

​​​​​​"مات الأغنيه الحكاية فلسطينية والقضية إنسانية عايزه ناس ضمايرها صاحيه عايزة وحدتنا العربية عايز كلمة حق تُصرخ يسمع العالم صداها من بيوتها الناس بُتخرج شُهدا بتودع ف ضناها طفل قبل أوانه شاب لما حرموه من الطفولة إتفطم على صوت على خراب وإتولد فيه البطولة قتل فرحة أبرياء قتل فرحة أبرياء ذنب عند الله وأذيه والتاريخ شاهِد عيان التاريخ لو تسألوه قولوا مين صاحب ِالمكان ؟ اللى خونه بينكروه أقصى مادخلهوش جبان أقصى مادخلهوش جبان له ملايكه بيحرسوه ياما قُلنا كلام يصبر ياما قُلنا كلام يواسى بس لما الظُلم يكتر يبقى أكبر المعاصي يبقى لازم لينا واقفه صرخه ب اسم الإنسانية اللى يقتل عيد ووقفه واللى شرد ناس ضحيه" <span>ممثل مصري يعاني من فوبيا الزواج</span>

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