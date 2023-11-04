شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديوهات لـ كواليس أغنية "راجعين" بـ مشاركة أمير عيد ومروان موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكت أغنية "راجعين" الذى شارك فى غنائها 25 فنانًا من الوطن العربى، من تحقيق ردود فعل كبيرة، بعدما طرحت في ظل الترقب بما يحدث في غزة بـ فلسطين، وهو ما جعلها تسيطر على مواقع التواصل الأجتماعى بسبب كلماتها القريبة من الجمهور.



كواليس أغنية راجعين



كواليس أغنية راجعين



كواليس أغنية راجعين



كواليس أغنية راجعين

أوبريت "راجعين" يعد أول تجربة غنائية شبابية تجمع أكثر من نجم من عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.



كواليس أغنية راجعين



كواليس أغنية راجعين



كواليس أغنية راجعين

وجمع الأوبريت 6 مغنيين من مصر منهم نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والمغربي سمول اكس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، بمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.