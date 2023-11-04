شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحمد داش يحتفل بخطوبته فى جو عائلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل كريم شقيق الفنان أحمد داش بخطوبته في حفل اقتصر على الأهل والأقارب.





وحصل مؤخرا أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فعالياتها اليوم في أبو ظبي.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة ومسلسل الصندوق، وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان 2022 ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.