عبد المجيد عبد الله يفتتح أولى حفلات موسم الرياض وسط حضور جماهيري كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط حضور جماهيري كبير، أحيا الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله أولى حفلات موسم الرياض بدورته الرابعة، والتي أعلنت هيئة الترفيه عن مفاجآت كبيرة ستحملها لهذا العام.

وقبل بدء الحفل عرضت على شاشات عملاقة مقاطع من أشهر أغنيات الفنان عبد المجيد عبد الله وذلك قبل صعوده إلى خشبة المسرح.

وبدأ عبد المجيد عبد الله حفله الغنائي بأغنية “أول حكايتنا”، كما وجه تحية خاصة لجمهور الحفل ولأهل الرياض، وقدّم العديد من الأغنيات مثل أغنية “تتنفسك دنياي” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وخلال الحفل طلب الجمهور من الفنان عبد المجيد عبد الله تقديم أغنية “أنا أضحك” فلبى طلبهم وسط حماس كبير سيطر على المكان، كما قدم أغنيات “يا بعدهم كلهم، غلطة، فزيت من نومي”.

هذا قدّم عبد المجيد عبد الله أغنية “يا ابن الاوادم” بناءً على رغبة الجمهور، فرددوا كلماتها معه كما لو أنهم كورال يرافقه في كافة حفلاته.

يُذكر أن النسخة الرابعة من موسم الرياض شهدت انطلاقه قوية وسط حضور مميز لفعالية نزال أقوى رجل على وجه الأرض.

وتأتي النسخة الحالية من موسم الرياض تحت شعار Big Time، محتضنة سلسلة من الخيارات الترفيهية الفريدة وتجارب عالمية عدة، وتستهدف بدورها استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام، ويأتي هذا الموسم شاهداً على حضور نخبةمن المشاهير والعلامات التجارية البارزة.