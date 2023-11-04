الملك تشارلز يزور الإمارات بدعوة رسمية.. وهذا برنامجه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن قصر باكنغهام يوم أمس الأربعاء أن الملك تشارلز الثالث سيلقي كلمة افتتاحية في قمة المناخ Cop28، المقرر عقدها في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تلقيه دعوة من رئيس الدولة؛ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقد وافق مكتب رئيس الوزراء- المعروف باسم داونينغ ستريت- على حضوره القمة التي ستُعقد في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، وتستضيفه رئاسة Cop28 في شراكة استراتيجية مع مبادرة الأسواق المستدامة (SMI)، التي أسسها الملك عندما كان أمير ويلز.

وقال قصر باكنغهام في بيان عن حضور الملك القمة: “إن الملك سيلقي كلمة افتتاحية في القمة التي يستضيفها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي. أثناء وجوده في الإمارات العربية المتحدة، سينتهز الملك الفرصة لعقد اجتماعات مع القادة الإقليميين، قبل انعقاد مؤتمر Cop28”.

خلال زيارته، سيحضر الملك تشارلز حفل استقبال لإطلاق منتدى COP28 للمناخ، وهو حدث يستمر لمدة يومين يجري بالتوازي مع قمة المناخ العالمية.

هذا ولم يؤكد سوى عدد قليل من زعماء العالم حضورهم في المحادثات. ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور هذا الحدث.

لقد كان الملك تشارلز الثالث مدافعاً متحمساً عن القضايا البيئية والمناخية لمدة خمسة عقود على الأقل. فقد سبق للملك، بصفته أمير ويلز سابقاً، أن ألقى الكلمة الافتتاحية في حفل افتتاح Cop26 في غلاسكو عام 2021، حيث دعا قادة العالم لمعالجة أزمة المناخ. وفي مؤتمر Cop 21 في باريس عام 2015، دعا إلى حملة واسعة النطاق لمكافحة انهيار المناخ، وحث قادة العالم على تخصيص تريليونات، وليس مليارات، الدولارات. وفي خطاب بالفيديو أمام مؤتمر 2021، أشادت الملكة الراحلة بعمل تشارلز في مجال البيئة.

في العام الماضي، لم يحضر الملك المؤتمر الذي عُقد بمصر، وبدلاً من ذلك دعا قادة الأعمال والخبراء والمنظمات غير الحكومية لحضور حفل استقبال في قصر باكنغهام في لندن.