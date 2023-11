كيت ميدلتون تكشف عن عادة صحية غريبة.. والأمير ويليام يصفها بالمجنونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وإلى جانبهما الأمرة آن على المتابعين في البودكاست الشهير The Good, The Bad & The Rugby podcast، الذي استضاف فيه مايك تيندال زوج ابنة الأميرة آن الشهر الماضي مع انطلاق كأس العالم للرغبي في فرنسا؛ انطلاقاً من دور الأمير ويليام والأميرة كيت والأميرة آن كرعاة لاتحاد الرغبي الويلزي، واتحاد كرة الرغبي (في إنجلترا)، واتحاد الرغبي الأسكتلندي على التوالي.

في حلقة البرنامج، تحدثت كيت (41 عاماً)، عن أهمية النشاط البدني، وهو أمرٌ تم تشجيعها على القيام به منذ طفولتها. وكشفت عن إحدى هواياتها الحالية في مجال اللياقة البدنية، وهي السباحة في الماء الباردة؛ فهي جزء من روتين اللياقة البدنية الخاص بها، على الرغم من أن الأمير ويليام (41 عاماً)، ليس من محبي هذه العادة.

وقالت أميرة ويلز: “كلما كان الطقس أكثر برودة، كان ذلك أفضل، أنا أحبه”. ويبدو أن الأمير ويليام له رأي آخر؛ حيث قال: “كاثرين، أنتِ مجنونة، والجو مظلم، والمطر يهطل!”.

وفقاً لمقال نشرته جامعة هارفارد للصحة العامة، يُعتقد أن السباحة في الماء البارد توفر فوائد للصحة العقلية، بالإضافة إلى التمارين البدنية (على الرغم من اختلاف الأدلة).

تطرّق البودكاست أيضاً لهوايات رياضية أخرى لكيت؛ فهي تحافظ على لياقتها من خلال لعب التنس (إذ يحتوي منزل آمنر هول Anmer Hall على ملعب)، والقفز على الترامبولين مع أطفالها الثلاثة قبل المدرسة.

كذلك من المعروف، أن الزوجان الملكيان يتنافسان مع بعضهما البعض خلال النزهات الملكية؛ بدءاً من التنافس وجهاً لوجه في سباق الدراجات الهوائية؛ حيث فازت كيت، إلى المواجهة في مسابقة إبحار؛ إذ جاء ويليام في المقدمة، هذا بالإضافة لتنس الطاولة.

بيبا ميدلتون شقيقة كيت، هي أيضاً من محبي السباحة؛ فقد كشفت سابقاً عن ممارسة السباحة أثناء حملها.

مايك تيندال أيضاً مارَس السباحة الباردة؛ حيث استقبل عام 2023 من خلال المشاركة في الغطس القطبي لـ Doddie Aid، وهو تحدٍ سنوي يشجع النشاط البدني؛ لجمع التبرعات للبحث عن علاج لمرض الخلايا العصبية الحركية (MND).. يتم تنظيم Doddie Aid من قِبل مؤسسة My Name’5 Doddie، التي أنشأها لاعب الرغبي الأسكتلندي دودي وير Doddie Weir، الذي تُوفي في نوفمبر 2022 بعد تشخيص إصابته بالـ MND.