هجوم عنيف على كيم كارداشيان.. استهزأت مع ابنها بمأساة أطفال فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان لهجوم عنيف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استفزت مشاعر الكثيرين حول العالم بنشرها مجموعة من صور احتفال ابنها سينت لمناسبة “هالوويين”، متنكراً بإطلالة تشابه الضحايا من أطفال غزّة.

ونشرت كارداشيان في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” صورة ابنها مرتدّياً بذّة لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار نجم فريق “الهلال” السعودي، مع مكياج ومؤثرّات توضح تعرّضه لجروح وآثار عنف بالغ وجسم مليء بالكدمات والخدوش، وملطخ بالدماء، إلى جانب صديقه الذي اختار ملابس اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق “إنتر ميامي” الأميركي.

وشابهت الصور التي شاركتها كارداشيان صور مجموعة من أطفال غزة الذين كانوا ضحية القصف الإسرائيلي العنيف ضدّ قطاع غزة في فلسطين.

وشنّ عشرات الآلاف حول العالم حملة حادّة ضدّ كارداشيان، مؤكّدين أنّها تعمّدت التماثل في ما نشرته، واصفين الأمر بعبارات قاسية على غرار “المقزز وغير الإنساني والعنصري والتافه…”.